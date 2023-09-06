EASL灣區翼龍突然解散　6名球員採取法律行動

東亞超級聯賽（EASL，簡稱東超）昨日（5日）確認灣區翼龍解散消息，效力該隊、包括前CBA球員朱松瑋在內6名球員周三（6日）發起聯合聲明，將對東超公司採取法律行動。而來自P. LEAGUE+聯賽的新北國王替代灣區翼龍，出征東超。

灣區翼龍原定10月開季，早前更宣稱會以香港修頓場館作主場，惟日前突然傳出散班消息，一班球員包括3名港將惠龍兒、楊和及徐遠征突然失業，引起籃壇關注。東超賽會昨回應事件，確認灣區翼龍已停止營運：「東超管理層在和各方投資者就其同時營運聯盟和擁有球隊而產生利益衝突的問題進行協商後，決定立即停止灣區翼龍的運作，並為全部的團隊成員提供令各方滿意的解約方案，其中，總教練拜恩·戈爾（Brian Goorjian）將擔任東超的聯賽大使。來自P. LEAGUE+聯賽的新北國王替代灣區翼龍，出征即將開始的東超主客場首賽季。」

6名灣區翼龍球員朱松瑋、劉傳興、鞠明欣、鄭祺龍、阿迪力庫爾班、王雲章周三（6日）發出聯合聲明，表示9月1日「毫無徵兆地」收到球隊解散消息，所有球員對消息感「震驚且無助」：「據我們所知，俱樂部在做出決定前未與任何球員、工作人員進行溝通。通知下達之日，各大聯賽註冊均已截止，所有球員及工作人員都處於被迫失業狀態，球隊對後續工作也未做出合理規劃。」

6名球員表示：「由於東超公司的刻意隱滿及誤導，導致全體運動員的合法權益受到侵害，對此，我們將尋求法律手段，堅決捍衛自身合法權益，並希望能夠盡快回歸職業賽場。」

《東網》就事件向惠龍兒和楊和查詢，兩人對於灣區翼龍及來季去向皆禮貌地表示：「沒有回應」。

6名球員公開信原文如下：

致關心我們的大家：

首先，感謝大家對我們及翼龍俱樂部事件的關注。

2023年9月1日中午，我們在球隊工作群中接到通知，將在約1小時後召開球隊重要線上會議。在會議中，我們被毫無徵兆地告知球隊將解散，所有球員都對此感到震驚且無助。自上賽季結束後，我們一直按照球隊教練組的安排遞交周訓練計劃，保持訓練確保以良好的競技狀態回歸球隊。與此同時，球隊通知大家將於9月中上旬在廈門進行熱身賽，期間一直正常推進辦理工作簽證等事項，要求我們最遲於8月28日抵達香港匯合。我們也按照既定計劃安排行程，並上報了航班信息。但臨近出發日期，俱樂部遲遲沒有為大家預訂機票。我們向俱樂部詢問，被告知是因為手續未完備，讓我們繼續等待。但最終等來的是球隊解散的消息。

據我們所知，俱樂部在做出決定前未與任何球員、工作人員進行溝通。通知下達之日，各大聯賽註冊均已截止，所有球員及工作人員都處於被迫失業狀態，球隊對後續工作也未做出合理規劃。

我們當初是抱著與更多亞洲球隊交流學習、擴寬眼界的願望與翼龍簽約。我們瞭解到翼龍與東超聯賽同屬一家公司，而這家公司獲得了國際籃聯的認證。此外，我們一直被告知翼龍是註冊在香港的球隊，直到最近才通過媒體報道發現該球隊註冊地並非在香港。

由於東超公司的刻意隱滿及誤導，導致全體運動員的合法權益受到侵害，對此，我們將尋求法律手段，堅決捍衛自身合法權益，並希望能夠盡快回歸職業賽場。

劉傳興、朱松瑋、鞠明欣、鄭祺龍、阿迪力·庫爾班、王雲章