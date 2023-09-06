二線兵抬頭發威坐榜首　歐國盃小強炮製新秩序

世盃後歐洲球壇勢力重新洗牌，唔少傳統勁旅都進入調整期，反而幾支二線球隊愈踢愈有，喺今屆歐國盃外圍賽早段突圍上位。今屆歐國外10組當中，目前有6組榜首球隊冇份踢卡塔爾世盃，包括蘇格蘭、土耳其、捷克、奧地利、匈牙利、以及芬蘭／哈薩克，呢班球壇「小強」有望製造歐洲新秩序！

蘭歷克有料到奧地利脫胎換骨

奧地利自上年4月聘請前曼聯看守領隊蘭歷克執教之後，表現脫胎換骨，對強隊亦唔失禮，歐國盃外圍賽作客打和球星如雲嘅比利時，目前排F組榜首有根有據。

推崇逼搶戰術啱晒Key

德國名帥蘭歷克有「現代足球教父」之稱，推崇逼搶戰術，雖然呢套踢法喺曼聯未能成功，但就非常適合奧地利，事關奧地利冇乜大牌球星，亦非技術型球隊，球員服從蘭歷克指揮，不惜體力一人行多一步做壓迫，效果非常好。

喺蘭歷克領軍下，奧地利曾於上年歐國聯大炒克羅地亞3比0，主場更打和法國，其後熱身賽亦以2比0砌低上屆歐國盃冠軍意大利，加上今屆外圍賽成績彪炳，證明蘭歷克改革方向正確，令奧地利成為足以挑戰列強嘅歐洲新勢力。

新星湧現土耳其令人期待

土耳其上屆歐國盃決賽周，喺分組賽3戰皆北出局，不過隨住土超聯賽水平日益提升，國家隊亦明顯得益，近年更湧現唔少新星，令球迷重新抱有期待。土耳其目前喺Ｄ組4戰3勝排榜首，雖然踢少兩場嘅克羅地亞仍然係出線大熱，但土耳其絕對有能力坐2望1。

18歲艾達古拿才華洋溢

土耳其喺前德國Ｕ23領隊根斯帶領下，重視提攜新人，令青黃不接多年嘅國家隊重現生機，其中最令球迷興奮嘅，首推今夏高價加盟西甲班霸皇家馬德里嘅18歲天才艾達古拿，土耳其6月歐國外擊敗威爾斯，呢位中場就拎到國際賽首個入波。

除艾達古拿外，土耳其國家隊仲有唔少猛將，好似賓菲加嘅22歲中場奧簡高古及啱啱加盟曼聯嘅25歲門將比恩迪亞，加上喺國家隊打滾多年嘅蘇恩古、辛基斯安達等經驗老將，土耳其整體實力絕對唔失禮，以老帶新下佔據榜首位置，唔令人意外。

榮升「英倫1哥」蘇格蘭勢頭堅勁

蘇格蘭喺上屆歐國盃決賽周分組賽，3戰只得1和2負，之後喺世盃外附加賽亦慘遭淘汰，雖然如此，但睇到佢哋喺前西布朗主帥奇勒帶領下，持續進步。以往蘇格蘭大軍夾雜好多來自蘇超、英冠、甚至英甲等球員，水準偏低。

多位球員喺英超企穩陣腳

不過近年情況唔同，除咗約翰麥甘尼上季喺阿士東維拉榮升隊長，以及左閘安德魯羅拔臣屬利物浦必然正選外，好多球員都能夠喺英超球隊企穩陣腳，包括白禮頓中場比利基莫亞、賓福特右閘艾朗希基及愛華頓後衞尼敦柏達臣，均有一定上陣機會。此外基蘭泰亞尼同李維士費格遜亦外流西甲同意甲，同之前以些路迪及格拉斯哥流浪球員為骨幹相比，明顯升呢。

蘇格蘭早前喺歐國聯B1組排首位，之後會重返A組級別，加上英格蘭喺歐國聯跌落B組級別，令蘇軍成為「英倫1哥」。食住個勢，佢哋喺今屆歐國外Ａ組頭4輪全勝，力壓挪威同西班牙排榜首，令人喜出望外，有力連續兩屆殺入歐國盃決賽周。

運氣實力俱備捷克發圍好時機

正所謂好波不如好運，捷克今屆歐國盃外圍賽抽到靚籤，同組最強對手只係波蘭，其餘幾隊阿爾巴尼亞、摩爾多瓦同法羅群島，根本唔入流，呢支東歐球隊亦把握到難得機會，暫時喺E組領導群雄。

自從尼維特等名將退役後，捷克一度陷入青黃不接困局，好在近年開始有批具質素新血，包括利華古遜前鋒柏德列舒希克及禾夫斯堡前鋒切爾尼，加上韋斯咸隊長湯馬士蘇錫克，絕對實而不華，近年代表作一定係兩年前歐國盃決賽周16強淘汰荷蘭。

小組首仗殺退勁敵波蘭

捷克喺主帥舒夏維執教5年底下愈見進步，外圍賽首仗面對有羅拔利雲度夫斯基壓陣嘅波蘭，捷克喺呢場出線關鍵戰以3比1殺退對手，證明有運氣亦有實力。

蘇保斯拉爾撐起匈牙利

兩屆世盃亞軍匈牙利喺國際舞台沉寂多年，直至對上兩屆歐國盃殺入決賽周先再次受到注視。事實上佢哋近年新生代冒起開始爆發，當中以效力利物浦嘅中場蘇保斯拉爾最有代表性，堪稱係國家隊成敗「關鍵先生」。

戰力擔當做埋隊長

匈牙利目前喺G組3戰2勝1和，憑較佳得失球力壓出線勁敵塞爾維亞。蘇保斯拉爾雖然年僅22歲，但已經身經百戰，匈牙利上屆歐國盃就係靠佢喺附加賽補時絕殺冰島，得以進身決賽周，依家佢更成為國家隊隊長，可謂眾望所歸。

蘇保斯拉爾係球隊戰力泉源，不過想出線都需要其他拍檔幫手，當中年僅19歲嘅卡基斯以及23歲嘅賓迪古斯波拿，都已經被英超球隊招攬，此外基斯頓尼美夫等新星亦日漸成熟，以年輕球員為主嘅匈牙利，若然保持進步，有望成為歐國盃奇兵一路。

芬蘭哈薩克「舢舨變炮艦」有驚喜

當歐國盃外圍賽抽完籤後，球迷都諗住H組係丹麥天下，點知4輪過後，依家排小組前兩位嘅，居然係芬蘭同哈薩克，堪稱奇景。

踢出鬥志力壓丹麥

芬蘭向來喺歐洲只屬二線尾球隊，領軍人物係已經遠走美職嘅迪姆普基，現時喺5大聯賽搵食嘅球員，實在寥寥可數，較為球迷熟悉相信係利華古遜門將哈迪基。不過芬蘭就憑住一班非主流聯賽球員化身「不死小強」，喺歐國外踢出一片天，暫時以9分排榜首，較出線熱門丹麥仲要多2分。

如果芬蘭係「小強」，哈薩克就更加係「小小強」。佢哋向來係「強隊點心」，上屆世盃外對法國曾經狂吞8蛋，點知如今突飛猛進。哈薩克陣中得5名外流球員，其餘全屬土炮，不過外圍賽踢出燒鵝味道，作客贏北愛爾蘭唔出奇，主場反勝丹麥3比2先嚇人一跳，現時佢哋因得失球較差排次席，嚟緊主場將同芬蘭合演榜首大戰。