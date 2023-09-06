U23亞盃外　港隊首戰3球不敵伊朗

2024「U23亞洲盃」外圍賽周三（6日）展開首輪爭奪，遠赴烏茲別克作賽的港隊，首戰於火車頭體育場硬撼伊朗。結果港隊開局不足1分鐘就失守的情況下，0比3不敵對手。

身處E組的港隊，今場派出劉家喬擔任箭頭，趙聡悟、黃皓雋及隊長余在言3位有大港腳經驗的球員坐鎮中場，梁祐維及曾以行組成中堅組合，伍瑋謙把守最後大關。伊朗則有隊長沙曼尼坐鎮中場，外流卡塔爾聯賽的中堅哈斯巴維鎮守後防，效力英冠侯城的前鋒沙亞特則先列後備。

伊朗迅速入局，開賽不夠1分鐘就憑一次角球攻勢，由哈斯巴維接應頂入。領先後伊朗實施高強度逼搶，令港隊難以組織攻勢。20分鐘，伊朗隊長沙曼尼推至禁區頂起腳，被伍瑋謙沒收。44分鐘，伊朗左路發動攻勢，後上的哥巴尼門前接應隊友傳中頂入，為球隊完半場前取得2球領先優勢。

換邊後，港隊率先換入陳傲軒，一度搶回不少攻勢。46分鐘港隊前場搶得球權，劉家喬殺入禁區傳中，皮球省到對方後柱邊出界。伊朗67分鐘，沙曼尼推橫勁射，被伍瑋謙飛身撲出。港隊及後加強中前場逼搶，可惜未能組織出有效反擊。伊朗88分鐘再憑後備入替的沙亞特攻入埋齋波，最終港隊以0比3不敵對手，下場將面對東道主烏茲別克。

賽後U22港隊主教練司徒文俊，承認對手實力更勝一籌，但認為3個失球都應該可以避免：「我哋係被動一方，對方無論對抗速率或技術都更好，但佢哋進攻嘅門路唔係我哋應付唔到，3個失波都係因為我哋犯錯。」