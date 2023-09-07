曼聯被指控幫安東尼隱瞞家暴　急發連環聲明

曼聯球星安東尼馬菲奧斯「家暴案」滿城風雨，周四(7日)再有驚人發展，女事主Gabriela Cavallin同律師指控曼聯早已得悉事件，但職員同軍醫就企圖幫安東尼隱瞞暴行，希望「大事化無」。曼聯亦發出連環聲明回應對安東尼同球會嘅指控，表明會嚴肅處理事件。

聖保羅同曼徹斯特警方都就事件進行調查，Cavallin同律師喺巴西助查期間再作驚人指控，喺安東尼被控4次襲擊當中，佢哋指今年1月15日喺曼徹斯特嘅襲擊入面，曼聯專責球員支援嘅巴圖利(Daniele Bertoli)曾去到事發酒店，但面對嚴重受傷嘅Cavallin，佢只係叫曼聯軍醫嚟處理，唔想女事主去醫院而令事件曝光，企圖隱瞞。

據報聖保羅警方已聯絡巴圖利作供，並且拎酒店嘅CCTV研究。根據Cavallin之前嘅作供，佢喺1月15日嘅襲擊中被安東尼用頭猛撞，導致一邊胸部嘅植入物爆裂，需要進行重置手術。曼聯隨即發聲明：「有關曼聯隱瞞罪行嘅指控完全失實。」曼聯發言人承認有職員曾應安東尼要求提供協助，被按程序搵私人醫生幫手，但當時並冇察覺任何問題。

面對包庇指控前，曼聯周三(6日)亦首度發聲明回應安東尼事件：「球會已知悉有關對安東尼嘅指控，警方正進行調查，未有新資料前球會拒絕評論，曼聯會嚴肅處理事件。」早前喺格連活特家暴事件中，堅決捍衛女權嘅英國著名主持Rachel Riley，再次批評安東尼，要求曼聯嘅調查小組要加入「家暴事件專家」。

雖然外界聲音要求曼聯「一視同仁」，用之前對格連活特嘅處理手法嚟對安東尼，即係調查期間禁止佢再為曼聯比賽同操練，不過英國《太陽報》指曼聯領隊坦哈格反對，但唔排除會喺風頭火勢期間畀佢暫時休息。《太陽報》同時影響安東尼現任女友Rosilene Silva，帶埋囝囝同小行李離開佢哋曼徹斯得嘅寓所。