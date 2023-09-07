英超雄霸金球獎候選 C朗20年首次落選
2023年09月07日 09:00
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金球獎30人候選名單。
備受注目嘅金球獎周四(7日)公布30人候選名單，英超有12人上榜成為最大贏家，上季「3冠王」曼城當然係最大戶，一共有艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼同洛迪卡斯簡迪等7個球星上榜。至於葡萄牙球星C朗拿度名落孫山，係呢位傳奇前鋒20年來首次連金球獎提名都冇份。
美斯同C朗喺金球獎鬥咗十幾年，不過近年結果已非常明顯，C朗對上一次拎金球獎係2017年，而美斯近4屆仍然拎到2屆冠軍。今年1月轉投艾納沙嘅C朗，今次連候選名單都入唔到，係自2003年後首次落選，而上年底帶領阿根廷勇奪世盃冠軍嘅美斯，就被睇好再次封王。
另外，被譽為U21金球獎嘅KOPA獎嘅10人候選亦公布，包括祖迪比寧咸、穆斯亞拿、加維、柏迪、賀蘭特、沙維西蒙斯、艾爾華希、卡馬雲加、巴爾達同安東尼奧施華。
金球獎30人侯選名單：
奧拿拿(曼聯)
加華度爾(曼城)
賓施馬(伊蒂哈德)
穆斯亞拿(拜仁慕尼黑)
穆罕默德沙拿(利物浦)
祖迪比寧咸(皇家馬德里)
布卡約沙卡(阿仙奴)
高路梅安尼(法蘭克福)
奇雲迪布尼(曼城)
貝拿度施華(曼城)
達米安馬天尼斯(阿士東維拉)
基華拉斯基利亞(拿玻里)
魯賓戴亞斯(曼城)
尼高巴列拿(國際米蘭)
艾寧夏蘭特(曼城)
耶辛尼保奴(希拉爾)
馬田奧迪加特(阿仙奴)
祖利安艾華利斯(曼城)
根度簡(巴塞隆拿)
雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)
美斯(國際邁亞密)
洛迪卡斯簡迪(曼城)
拿達路馬天尼斯(國際米蘭)
基沙文(馬德里體育會)
羅拔利雲度夫斯基(巴塞隆拿)
基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)
金玟哉(拜仁慕尼黑)
域陀奧森漢(拿玻里)
莫迪歷(皇家馬德里)
哈利卡尼(拜仁慕尼黑)