英超雄霸金球獎候選　C朗20年首次落選

2023年09月07日 09:00
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    金球獎30人候選名單。
    備受注目嘅金球獎周四(7日)公布30人候選名單，英超有12人上榜成為最大贏家，上季「3冠王」曼城當然係最大戶，一共有艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼同洛迪卡斯簡迪等7個球星上榜。至於葡萄牙球星C朗拿度名落孫山，係呢位傳奇前鋒20年來首次連金球獎提名都冇份。
    美斯同C朗喺金球獎鬥咗十幾年，不過近年結果已非常明顯，C朗對上一次拎金球獎係2017年，而美斯近4屆仍然拎到2屆冠軍。今年1月轉投艾納沙嘅C朗，今次連候選名單都入唔到，係自2003年後首次落選，而上年底帶領阿根廷勇奪世盃冠軍嘅美斯，就被睇好再次封王。
    另外，被譽為U21金球獎嘅KOPA獎嘅10人候選亦公布，包括祖迪比寧咸、穆斯亞拿、加維、柏迪、賀蘭特、沙維西蒙斯、艾爾華希、卡馬雲加、巴爾達同安東尼奧施華。
    金球獎30人侯選名單：
    奧拿拿(曼聯)
    加華度爾(曼城)
    賓施馬(伊蒂哈德)
    穆斯亞拿(拜仁慕尼黑)
    穆罕默德沙拿(利物浦)
    祖迪比寧咸(皇家馬德里)
    布卡約沙卡(阿仙奴)
    高路梅安尼(法蘭克福)
    奇雲迪布尼(曼城)
    貝拿度施華(曼城)
    達米安馬天尼斯(阿士東維拉)
    基華拉斯基利亞(拿玻里)
    魯賓戴亞斯(曼城)
    尼高巴列拿(國際米蘭)
    艾寧夏蘭特(曼城)
    耶辛尼保奴(希拉爾)
    馬田奧迪加特(阿仙奴)
    祖利安艾華利斯(曼城)
    根度簡(巴塞隆拿)
    雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)
    美斯(國際邁亞密)
    洛迪卡斯簡迪(曼城)
    拿達路馬天尼斯(國際米蘭)
    基沙文(馬德里體育會)
    羅拔利雲度夫斯基(巴塞隆拿)
    基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)
    金玟哉(拜仁慕尼黑)
    域陀奧森漢(拿玻里)
    莫迪歷(皇家馬德里)
    哈利卡尼(拜仁慕尼黑)