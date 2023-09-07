【歐國外】關鍵6分波　荷蘭搶攻大無畏

歐國外B組重頭戲，由荷蘭主場迎戰希臘，傳統勁旅荷蘭現時只得3分喺手，必須急起直追，今仗遇上同組第2位嘅希臘，更加屬於爭出線「6分波」，勢必全力搶攻求勝，但「橙衣兵團」防線不穩，主Ｗ有暗湧，考慮到荷蘭近6場總入球全開3球或以上，可博中位數2.5球嘅入球大。（周五凌晨2時45分開賽）

荷蘭踢咗兩場外圍賽取得1勝1負，僅排小組第4位，但要留意其餘對手已經踢咗3至4場，所以荷蘭仍然有機會殺上前2，奪取出線資格，但前提當然係未來比賽要贏波，特別今仗面對爭出線勁敵希臘更不容有失。「橙衣兵團」一向崇尚進攻，鋒線擁有利物浦前鋒加普、多蒙特射手當耶爾馬倫，相信有力撕破希臘防線。不過荷蘭防線脆弱，以法定時間計算，近兩仗合共失5球，若然推得太前搶攻，隨時會被希臘反擊得手。

至於希臘喺外圍賽3戰取得2勝1負，該敗仗係因為被判罰12碼，僅以0比1不敵榜首法國，表現比預期好，有助提升球隊爭出線信心。希臘由車路士名宿普耶執教，呢位前烏拉圭國腳將南美風格注入球隊，令希臘踢法比以往更具侵略性，相信唔會甘於求和，甚至有力同荷蘭鬥攻。

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