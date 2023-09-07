撲飛嘞！9.12銀牌籃球賽門票明早10時公售安排

滿貫居港外援中鋒蓋帝斯（左）將與香港東方的麥洛連，以及卜聿揚及胡卓斌等華人內線球員交鋒。

本地高級組銀牌男籃賽總決賽將於下周二(9月12)日移師灣仔伊利沙伯體育館上演「綠藍大戰」，究竟當晚是滿貫一舉保持長勝拿下首座隊史冠軍，抑或是負方的香港東方反撲成功？球迷固然十分關注及期待，中國香港籃球總會公布了售票安排，門票明早(8日)10時於城市售票網公開發售。

9月12日於新伊館舉行的銀牌籃球賽，晚上7時頭場女子高級組賽事由福建對偉邦，尾場約8時40分由滿貫對香港東方。門票將於明天(8日) 早上10時正開始發售，成人正價門票90元，另設長者及學生優惠票60元。球迷可透過多種途徑購票，包括於城市售票網網上或流動應用程式購票，亦可親身到任何一間城市售票網售票處購票。同時亦可用信用卡電話購票。而每人每次最多可購買4張銀牌賽事門票。

滿貫自銀牌賽開鑼以來連番報捷，擊敗崇德飛鷹、永倫及南華，成唯一長勝之師，以勝方冠軍的姿態躋身總決賽，爭逐升班甲一以來隊史首座大賽錦標。至於東方亦愈戰愈勇，即使勝方四強曾不敗南華，但落到負方後重整鼓旗，連挫漢友、永倫，並於上月29日再遇衞冕的南華，憑基拔得全場最高24分，加上「雙雙機器」麥洛連21分22籃板，領藍軍復仇成功，取得負方冠軍資格保爭標希望。

這將是滿貫與東方今季首次正面交鋒，且看蓋帝斯如何抵檔東方「巴帥」巴拿莫域體系下的嚴密防守。而滿貫一眾華將磨合多年，暌違本地兩大錦標，今次將是他們證明能力的最佳機會。由於銀牌賽採雙淘汰制，如滿貫贏波即捧盃，如東方勝出則兩軍需於9月15日終極一戰，決定王座。

9月12日銀牌籃球賽售票安排

1) 售票日期:

2023年9月8日 (星期五) 早上十時正開始發售

2) 門票價錢:

A) 普通門票︰港幣90元正

B) 優惠門票（年滿60歲的高齡人士及全日制學生）︰港幣60元正，數目有限，先到先得，售完即止

*持優惠門票者，須於入場時出示證件證明

3) 門票購買限制:

A)每人每次最多可購買4張銀牌賽事門票

B)以上條款適用於以下任何一種售票途徑

4) 座位：劃位

5) 售票途徑：城市售票網

你可選擇以下的購票方式：

A) 你可到任何一間城市售票網售票處選購節目門票。售票處分佈於香港島、九龍及新界。

B) 網上購票

C) 流動應用程式購票

D) 信用卡電話購票

6) 比賽日新伊館售票安排

城市電腦售票網所有售票途徑會於比賽日六時正停止發售，屆時只可於伊利沙伯體育館售票處購買， 開放至晚上九時正