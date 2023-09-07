李卓耀中國羽賽再負「剋星」　無緣男單8強

香港羽毛球好手李卓耀周四（7日）出戰中國羽毛球公開賽16強賽事，面對日本球手常山幹太，後者再成為李卓耀的「剋星」，雙方比拚30分鐘，最終27歲的港將以9比21及8比21落敗，將對賽往績改寫成0勝4負，始終未能打破宿命。

世界排名16的李卓耀上仗以局數2比1險勝中國的趙俊鵬，惟今仗未能保持勇態，被世界排名低自己一位的常山幹太壓着來打。事實上，以往3次排名賽事對碰，包括在2018年的泰國公開賽、2021年法國公開賽以及今年1月的馬來西亞賽事，李卓耀都落敗而回。

今次來到常州，李卓耀甫開賽雖然曾領先2比0，不過很快便已被常山追上來，常山先後打出兩波5比0及7比0的攻勢，以21比9先拔頭籌。次局李卓耀被壓制，早段已連失10分，最終以8比21告負，提前畢業。

另邊廂，香港混雙「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪，以14比21及17比21不敵賽事2號種子、日本組合渡邊勇大及東野有紗，16強止步。至於楊雅婷及楊霈霖則於女雙16強力抗4屆世界冠軍金牌組合、中國陳清晨及賈一凡，結果奮戰下以15比21及19比21落敗，但表現已相當不俗。