【歐國外】法國穩陣波保優「細」

今晚歐國外B組關鍵戰，法國主場硬撼愛爾蘭；法國雖然實力超班，但進攻過於倚賴以基利安麥巴比為首嘅快速反擊，遇上死守球隊會老鼠拉龜，加上法國喺B組遙遙領先，唔會心急搶攻。至於愛爾蘭遇強勢擺鐵桶陣，何況兩軍近年碰頭例少交收，2.5球入球細乃不二之選。（周五凌晨2時45分開賽）

法國喺頭4戰贏晒及保持清白之身，攻守兼備。但要留意，除咗首輪大勝荷蘭4粒係贏得清風送爽外，其餘3仗都表現一般，主因係「高盧雞」最強武器係隊長基利安麥巴比帶領嘅快速反擊，恰巧呢3仗嘅對手都全面龜縮，令法國缺少空間打突擊。陣地戰進攻一向唔係佢哋強項，因此贏得較為辛苦，其中對弱旅直布羅陀更加只贏3比0，不宜過分高估。

另邊廂，愛爾蘭頭3輪1勝2負表現不俗，其中艾雲費格遜等新星亦嶄露頭角，不過呢位白禮頓箭頭賽前因傷退隊，攻力大打折扣，而且佢哋面對強隊點會敢亂咁攻，一定會加強防守先求穩陣，再博偷雞。

翻查紀錄，雙方近7次正面交鋒，有6次開2球或以下，包括兩軍喺次輪碰頭，法國僅憑後衞班捷文柏華特建功險勝1粒，可見愛爾蘭防守固若金湯，加上法國積分領先亦唔使心急，預計將會陷入膠着，唔慌多波入，細盤有分頭捧得過。

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