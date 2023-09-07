香港隊　尾段失守　1比1遭柬埔寨逼和

孫銘謙（紅衫）今場有幾次起腳機會。（足總提供圖片）

香港男子足球代表隊周四（7日）作客金邊國家奧林匹克體育場，與柬埔寨上演國際足球友誼賽。結果港隊雖然有新入籍兵艾華頓於地標戰射入罰球，但就在比賽尾段失守，最終港隊以1比1賽和曾射失12碼的柬埔寨，近6場賽事未能取勝。

港隊於9月國際賽期首戰，作客面對去年「亞洲盃」外圍賽手下敗將柬埔寨，正選陣容派出上月底成功入籍後隨即獲補選的艾華頓，與安永佳及孫銘謙組成進攻組合，黃威、陳俊樂及黃洋出任3人中場，相隔近4年再為港隊披甲的羅素，與艾里奧坐鎮後防。

港隊開局踢得較為主動，4分鐘艾華頓開出角球，艾里奧接應一頂被對手門將沒收。11分鐘，安永佳左路傳中，孫銘謙窄角度轉身抽射，未能威脅對手門將。22分鐘港隊打破僵局，一次禁區頂罰球機會，艾華頓操刀直射彎過人牆入網。

28分鐘港隊後防出現險情，葉鴻輝用手接徐宏傑急勁回傳，被球證判罰禁區內間接罰球，不過對手兩次射門都未能造成威脅。34分鐘港隊反擊機會，艾華頓招牌式沿右路快速推進，推入大位起腳可惜射高，半場港隊以1球領先。

換邊後，主隊積極反撲，為港隊後防製造不少險情，49分鐘中場戴立邁遠射僅僅高出。港隊站穩陣腳後，繼續前場緊逼，57分鐘，孫銘謙接應長傳埋門斜出。港隊及後換入張憙延及胡晉銘等後備球員，81分鐘，對手門將打手槌不遠，張憙延補射被對手護空門。

比賽後段掀起高潮，86分鐘柬埔寨獲得12碼機會，但後備入替的華坦拿卡操刀宴客。主隊再接再厲，90分鐘靠另一位後備兵蘇帕納，把握一次角球攻勢射入，成功扳平比數。最終港隊作客以1比1遭柬埔寨逼和，