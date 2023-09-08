香港世青蛙王誕生！麥世霆200蛙破紀錄奪冠

17歲香港游泳新星麥世霆周四（7日）於以色列舉行的FINA世界青年游泳錦標賽中，發揮超卓，於男子200米蛙泳決賽中，造出2分11秒84的新香港分齡紀錄時間，力壓歐美亞勁敵，勇奪金牌，這是自何詩蓓後，香港史上第二面世青游泳金牌。

就讀聖若瑟書院的麥世霆（Adam）近年表現飛躍，不但閃耀學界D1賽，屢破紀錄，同時在世界舞台嶄露頭角，包括去年世青賽已贏得200蛙的銅牌。來到今屆，他的水平隨着日積月累的訓練而提高，他於初賽游出2分13秒74，僅比同組5線的美國選手慢0.33秒，以次名晉身決賽。香港時間周四深夜舉行的決賽，Adam起跳反應0.65，游第5線的他與身旁的美國泳手韋利斯互相競爭，最終已取得亞運資格的香港代表，以2分11秒84成績首名掂池，比對手快0.23秒，為香港摘下一面含金量甚高的金牌。

麥世霆上月出席香港公開游泳錦標賽時透露，為準備人生首個亞運和世青賽，他與隊友早前到昆明集訓近一個月：「昆明高源訓練頗辛苦，我游到與平日訓練差不多的時間，算是不錯，但還要改善轉身和水底動作。」而他未來的目標，還包括衝擊巴黎奧運參賽資格。