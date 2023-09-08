沙特轉會窗結束埋單7.8億鎊　登陸球星總覽

沙特阿拉伯球會今夏轉會窗出盡風頭，不斷斥巨資搶人才令歐洲球會人心惶惶，隨住沙特轉會窗周五(8日)正式關閉，歐洲豪門亦暫時鬆一口氣。據報沙特2大球會喺死線前，仍力斟穆罕默德沙拿同查頓辛祖2大英超球星，不過最終無功而還，埋單計數沙特球會夏天總共用咗7.8億鎊(約78億港元)買人。

據權威網站《轉會市場》統計，沙特球會今個夏天總共花費7.8億鎊買人，當中87%來自由獲沙特主權財富基金（PIF）控制嘅4大球會(希拉爾、艾納斯、伊蒂哈德、吉達艾阿里)，簽入尼馬、阿歷山大米祖域、魯賓尼維斯等球星嘅希拉爾，一隊獨花超過3億鎊(約30億港元)成為最大豪客。

英國傳媒報道，伊蒂哈德喺轉會窗完結前，仍積極推動2億鎊(約20億港元)收購穆罕默德沙拿計劃，不過利物浦堅拒放人，預料伊蒂哈德會喺明年1月捲土重來；由謝拉特執教嘅伊蒂法克，最後一刻亦同曼聯商討先借後買方式簽查頓辛祖，但因為傾唔掂買斷條款而拉倒，伊蒂法克最後用800萬鎊(約8,000萬港元)收購愛華頓翼鋒迪馬雷格雷，雙方簽約4年。

高普、施蒙尼等歐洲名牌教頭，都曾表示擔心沙特聯賽轉會窗比歐洲主要聯賽更遲完結，會製造主力被挖角危機，不過巴黎聖日耳門主席艾卡理化就表示：「我唔擔心沙特會對歐洲聯賽構成威脅，歐洲有最好嘅賽事、球會、教練同球員，我哋唔需要在意歐洲以外嘅事情。」

●登陸沙特球星總覽

希拉爾收購：

尼馬(巴黎聖日耳門)、高列巴尼(車路士)、魯賓尼維斯(狠隊)、阿歷山大米祖域(富咸)、米連高域沙域(拉素)、馬爾甘(辛尼特)、耶辛尼保奴(西維爾)

吉達艾阿里收購：

加比爾維加(切爾達)、羅拔圖法明奴(利物浦)、馬列斯(曼城)、基斯爾(巴塞隆拿)、艾度亞文迪(車路士)、辛特麥斯明(紐卡素)、羅渣伊巴尼斯(羅馬)

伊蒂哈德收購：

賓施馬(皇家馬德里)、尼高路簡迪(車路士)、法賓奴(利物浦)、祖達(些路迪)

艾納斯收購：

沙迪奧文尼(利物浦)、拿樸迪(曼城)、阿歷士迪尼斯(曼聯)、奧達維奧艾美臣(波圖)、波索域(國際米蘭)、施高科芬拿(朗斯)

伊蒂法克收購：

佐敦軒達臣(利物浦)、韋拿杜姆(巴黎聖日耳門)、迪馬雷格雷(愛華頓)、積亨特利(布魯日)、穆沙迪比利(里昂)

艾沙比收購：

恩歷克卡拉斯高(馬德里體育會)