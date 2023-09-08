再多2女控告安東尼襲擊　疑有暴力傾向

曼聯球星安東尼馬菲奧斯家暴案搞到滿城風雨，周五(8日)再有新發展，巴西傳媒證實再多2名女子指控安東尼襲擊，令未有對安東尼禁賽嘅曼聯承受更大壓力，呢位巴西國腳亦被懷疑有暴力傾向。

安東尼被前女友Gabriela Cavallin控告4項襲擊罪，聖保羅同曼徹斯特警方都進行調查，巴西媒體《Jornal Extra》再爆料，指安東尼原來唔係第1次面臨襲擊指控。巴西警方喺2022年5月份，已收到女子Rayssa de Freitas報案，報稱喺離開聖保羅夜店後，被安東尼同另一球員杜度嘅前妻Mallu Ohana襲擊，當時佢喺民警安排下去醫院驗傷。

一波未平一波又起，第3名女子Ingrid Lana接受《Record TV》訪問爆料，呢位33歲銀行職員指上年10月被安東尼襲擊，佢喺訪問入面話：「安東尼想同我上床，但係我唔肯，佢就推我埋牆同打我個頭。」消息指呢個訪問會喺星期日(10日)先播出，唔排除會有更多「內幕」。

曼聯日前發聲明回應安東尼事件，表示要等警方收集更多資料先再作評論，未有好似處理格連活特家暴事件咁發出停賽令，引起唔少爭議。Cavallin早前作供表示，安東尼家人都知佢心理有問題，請埋心理醫生幫手都改善唔到，懷疑呢位翼鋒有暴力傾向。