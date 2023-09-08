美國新星歌莉嘉芙首闖大滿貫決賽

美國新星歌莉嘉芙（Coco）周六在美網將爭逐生涯首個大滿貫錦標！這位19歲網壇新希望愈戰愈勇，周四晚以直落兩盤6比4、7比5力挫捷克的梅卓娃，昂然闖入女單決賽，並爭取自2017年後首位捧走美網冠軍的本土女將。

「能躋身決賽實在很大意義，希望有很多的慶祝，但這不是現在所做，面前仍有一仗。」Coco在4強取勝後，全場哄動，在即場訪問時歌莉嘉芙說笑道：「有些得分實在（換來）太響亮的聲音，我真是怕耳朵受不了。」Coco在首盤一度拋離5比1，但梅卓娃很快追至4比5，而Coco在球迷的支持下以6比4先下一城。

不過，在第二盤剛開戰不久，場上遇上了示威行動，擾攘了近50分鐘才能繼續比賽，Coco一度領先5比3，再遇梅卓娃的反擊，雙方賽至5比5平手，但歌莉嘉芙的超水準表現，以7比5奠定勝局。

歌莉嘉芙將與美國的姬絲或新「一姐」莎芭蘭卡的勝方爭逐后冠；而美國女將自2019年「細威」S威廉絲之後未有再捧起美網冠軍。

至於中國的王欣瑜與中華台北老將謝淑薇在女雙繼續有好表現，她們與美國組合激戰三盤後以7比6(7比3)、3比6、6比4險勝，闖入4強，將與澳洲及加拿大的組合爭逐決賽資格，向她們拍檔的第二個大滿貫進發。