亞運火炬傳遞杭州展開　蛙后羅雪娟任首棒

杭州亞運仲有兩星期開幕，屬於焦點之一的火炬傳遞今早（8日）在西湖湧金公園廣場舉行啟動禮，中國游泳名宿兼奧運冠軍羅雪娟擔任第一棒，而首日將在杭州進行約5.2公里的傳遞，共106名火炬手參與。

今屆亞運火炬傳遞由主辦地杭州展開，本身是杭州人的前中國「蛙后」羅雪娟擔任首棒，這位07年退役的雅典奧運女子100米蛙泳金牌得主也是今屆亞運的宣傳大使；她在活動後坦言：「擔任第一棒的榮譽，我覺得這不是屬於我一個人，這是給予運動員、給予杭州人的一個榮譽，而不是我的名字『羅雪娟』這三個字的榮譽。」。亞運火炬將穿越浙江省內11個城市，由杭州開始到湖州、嘉興、紹興、寧波、舟山、台州、溫州、麗水、金華及衢州依次進行傳遞，全程將由2022名火炬手參與，當中包括羽毛球世界冠軍陳雨菲、王王懿律，游泳世界冠軍汪順、葉詩文，乒乓球世界冠軍樊振東等。火炬手年齡最小14歲，最大的84歲。

今屆亞運會於本月23日開幕，而火炬將於當天傳遞到杭州奧體中心體育場，在開幕禮上燃起主火炬台。