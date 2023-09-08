基奧特為國捐軀　隨時錯過米蘭打吡

周五(8日)凌晨歐國盃外圍賽B組，法國主場以2比0輕取愛爾蘭，保持5戰全勝兼不失球，但亦付出沉重代價，前鋒基奧特勇戰受傷，除咗無緣下仗熱身賽對德國之外，甚至可能會缺陣9月17日凌晨意甲「米蘭打吡」為AC米蘭出戰國際米蘭。

法國今仗佔盡上風，開賽19分鐘打開紀錄，基利安麥巴比橫傳，曹亞文尼遠射世界波破網，「麥總」貢獻助攻之後，亦曾經有1次自己射門入網，但因為越位被判無效。法國喺26分鐘收到不利消息，基奧特受傷退下火線，由馬古斯杜林入替，呢位「星二代」不負所托，下半場初段射成2比0，佢之後仲有1次近門頂出界，否則法國唔止贏2球。

賽後意大利傳媒指基奧特左腳足踝受傷，需要接受進一步檢查，先至知道需要抖幾耐，呢位即將37歲老將能否趕及復出踢「米蘭打吡」成為疑問。基奧特今季3場意甲都有波入，合共轟入4球，如果佢缺陣下場聯賽對國際米蘭，對於A米絕對係重大打擊。

至於今季加盟國際米蘭嘅前鋒馬古斯杜林繼上仗意甲入波及助攻之後，今仗歐國外又建功，狀態大勇，勢必成為AC米蘭心復大患。