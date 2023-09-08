伊雲斯擺烏龍後入靚波 曼迷：被耽誤的前鋒

曼聯中堅莊尼伊雲斯今夏回巢，上場聯賽對阿仙奴首演被批評「災難性」，不過周五(8日)凌晨歐國外，呢位北愛爾蘭中堅就展示自己罕見一面，喺擺烏龍後又射入靚波，北愛爾蘭最終作客2比4不敵斯洛伐克，喺H組排尾2，球迷就話莊尼伊雲斯係「被耽誤的前鋒」。

莊尼伊雲斯第102次代表北愛爾蘭上陣，佢領導嘅防線今場仍然不穩，3分鐘就被斯洛伐克攻陷，4分鐘後艾錫派斯為北愛爾蘭追平，17分鐘斯洛伐克球員射門省中莊尼伊雲斯彈入，歐洲足協判呢位曼聯球星「擺烏龍」，主隊完半場前再入多球領先3比1。

換邊後北愛爾蘭仍未放棄，莊尼伊雲斯殺上對方禁區，左腳控球後Cup過對手，再起右腳抽入，為北愛追到2比3，可惜佢哋防守始終唔掂，斯洛伐克56分鐘再入多球贏4比2完場。北愛喺H組5戰只得3分排尾2，斯洛伐克5戰10分排第3位。

莊尼伊雲斯防守錯漏百出，不過今場入波就好有射手功架，大批網民抽水表示：「曼聯後備前鋒問題解決，答案就係莊尼伊雲斯」、「莊尼伊雲斯係被中堅耽誤嘅前鋒」、「莊尼伊雲斯射術好過安東尼馬迪爾」。