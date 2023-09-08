C朗大勇　惡客葡萄牙半Ｗ有着「洛」

歐國外J組有場關鍵戰，葡萄牙作客硬撼斯洛伐克。由新帥馬天尼斯率領嘅葡萄牙，喺今屆歐國外4戰全勝，而且非常搶韁，造訪勁敵斯洛伐克，勢必先發制人，半場客勝捧得過。（周六凌晨2時45分開賽）

葡萄牙功勳教頭費蘭度山度士喺上年世盃後離職，改由前比利時主帥馬天尼斯接手，佢未有急於將C朗貶為後備，反而委以重任，呢位隊長亦再現射手本色，今屆4場歐國外入5粒，帶領球隊豪取4連勝，證明自己寶刀未老。何況葡萄牙本身陣容鼎盛，前線除咗C朗外，仲有祖奧菲歷斯、迪亞高祖達、干卡路拉莫斯等調動，中場亦有般奴費南迪斯、貝拿度施華領軍，各個位置競爭激烈，落場球員必定會施渾身解數，戰意唔成疑問。

另邊廂，斯洛伐克頭4輪獲3勝1和不敗，睇落唔錯，但好大程度係對手實力偏弱，球隊本身演出未見出色，主場就曾被盧森堡悶和0比0，上輪對住魚腩列支敦士登亦僅勝1比0，陣中除咗中堅史堅尼亞外，其餘球員實力只屬一般，不宜高估。葡萄牙今屆4連勝兼狂轟14粒之餘，其中3仗於上半場已取得領先，加上今仗再贏的話，出線資格十拿九穩，必定一開波即搶攻，半場客勝咪錯過。

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