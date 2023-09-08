籃球世界盃　塞爾維亞挫加拿大殺入決賽

今日（8日）籃球世界盃四強，塞爾維亞在保丹諾域攻入23分下，以95：86擊敗加拿大，相隔一屆重返決賽，將與美國和德國之間的勝方爭奪冠軍。

塞爾維亞曾於1998年和2002年奪冠，並於2014年奪亞，今年表現亮眼，6場比賽僅不敵意大利，被看好再次打入決賽。

面對有7個NBA球員坐鎮的加拿大，塞爾維亞火力全開，有5人得分上雙，效力活塞的保丹諾域打出射手身價，全場12投8中，三分球4投3中，攻入23分，其中7分來自最後半節，成功阻止對手反撲。Ognjen Dobric和Nikola Milutinov各得16分，Marko Guduric和Aleksa Avramovic從板櫈出發，貢獻12分和10分。

加拿大內線不如對手，雪上加霜的是，上場轟入31分的亞歷山大被重點招呼，鮮有出手機會，8投4中，僅得15分，即使班納特和Dillon Brooks挺身而出，合力取得39分，但其他球員火力薄弱，終以9分之差落敗，四強止步，但已創下隊史世界盃最佳成績，兼收穫巴黎奧運入場券。