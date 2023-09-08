保方擔任意大利團長　為做教練鋪路？

意大利國家隊大變革，除咗由史巴列堤接替早前辭職嘅文仙尼，成為新主帥之外，亦請來傳奇門將保方擔任團長一職，呢位45歲名宿地位舉足輕重，被認為可以發揮精神領袖作用，佢今次以另一個身份重返意軍，亦可以趁機向史巴列堤學嘢，為將來做教練鋪路。

保方堪稱球壇不老傳說，但始終不敵傷患，8月初宣布掛靴，早前獲委任為意大利團長，填補已故名宿維埃里嘅位置，佢話：「好感謝足總嘅邀請，非常開心可以返到國家隊，感覺非常好，我會盡一切努力為球隊作出貢獻。」

保方球員時代曾於1997至2018年總共為意大利上陣176次，屬於球隊史上披甲次數最多嘅球員，亦係奪得2006年世界盃冠軍主力，具有重大影響力，意大利足總請佢擔任團長，有助穩定軍心。與此同時，保方大賽經驗豐富，亦可以指導一班後輩，特別係門將，佢話除咗正選門將基安盧基當拿隆馬之外，現時仲有5至6位門將具備高水平實力，將會密切留意各人表現，為國家隊招攬人才。

值得一提，曾經協助意大利捧1982年世界盃冠軍嘅門將索夫，退役後教過意大利國家隊，並打入2000年歐國盃決賽，意國傳媒認為保方可能會追隨索夫步伐，將來或者會有機會執教國家隊，依家先向名帥史巴列堤偷師。