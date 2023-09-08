必看大戰！銀牌總決賽滿貫VS香港東方　強強對撼

「綠藍大戰」一觸即發！周二（9月12日）移師灣仔伊利沙伯體育館舉行的高級組銀牌男籃賽，由「長勝軍」滿貫對「負方復活者」香港東方合演總決賽，究竟銀牌錦標花落誰家？廣大球迷記得支持直播，見證大戰精彩每一刻！（on.cc東網周二晚上8時40分直播、港台電視32周二晚上10時30分播映）

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星級評述徐嘉樂及譚偉洋將陪大家一齊睇波！

滿貫自銀牌賽開鑼以來連番報捷，擊敗崇德飛鷹、永倫及南華，成唯一長勝之師，以勝方冠軍的姿態躋身總決賽，爭逐升班甲一以來隊史首座大賽錦標。至於東方亦愈戰愈勇，即使勝方四強曾不敗南華，但落到負方後重整鼓旗，連挫漢友、永倫，並於上月29日再遇衞冕的南華，憑基拔得全場最高24分，加上「雙雙機器」麥洛連21分22籃板，領藍軍復仇成功，取得負方冠軍資格保爭標希望。

這將是滿貫與東方今季首次正面交鋒，且看蓋帝斯如何抵檔東方「巴帥」巴拿莫域體系下的嚴密防守。而滿貫一眾華將磨合多年，暌違本地兩大錦標，今次將是他們證明能力的最佳機會。由於銀牌賽採雙淘汰制，如滿貫贏波即捧盃，如東方勝出則兩軍需於9月15日終極一戰，決定王座。

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