16歲超新星入波破紀錄　西班牙狂勝格魯吉亞

耶馬成為西班牙史上最輕上陣及最年輕入波球員。

周六(9日)凌晨歐國盃外圍賽A組，西班牙作客以7比1狂勝格魯吉亞，年僅16歲前鋒耶馬入波，一舉成為「鬥牛兵團」史上最輕上陣及最年輕入波球員，同時亦係近117年歐洲國家隊最年輕入波球員，呢位被譽為「新美斯」嘅天才小將，隨時會係下一位球王。

兩隊實力相距懸殊，西班牙憑艾華路莫拉達梅開二度，丹尼爾奧莫建功，加上對方中堅索羅門卡域維利亞擺烏龍，上半場40分鐘已經領先4比0，亦係西班牙自2019年11月對羅馬尼亞之後，近4年首次上半場入到4球。

由於大局已定，西班牙主帥富安迪臨完上半場作出2次換人，包括用首次入選嘅巴塞隆拿新星耶馬入替丹尼爾奧莫，造就佢以16歲零57日成為西班牙國家隊史上最輕上陣球員，比巴塞隊友加維2021年創下嘅17歲零62日舊紀錄，年輕超過1歲。

換邊之後，格魯吉亞雖然追番1球，但西班牙一發力又將紀錄拉開，艾華路莫拉達再次建功，首次喺國家隊完成帽子戲法。後備上陣嘅尼高拉斯威廉斯都射入1球，佢之後助攻耶馬射成7比1創造歷史。

耶馬唔止成為西班牙史上最輕上陣及最年輕入波球員，亦係歐洲國家隊近117年最年輕入波球員，僅次於1882年北愛爾蘭嘅約翰史東(15歲零160日)及1906年匈牙利名將賀維夫(16歲零12日)，同時超越已退役威爾斯球星加里夫巴利，成為歐國盃外圍賽史上最年入波球員。

出身於巴塞隆拿青訓系統嘅耶馬，今年4月首次為巴塞一隊上陣，表現一鳴驚人，今季迅速成為主力，近3場西甲都擔任正選，甚有當年美斯出道時嘅影子，被睇好有潛力成為未來球王。

西班牙贏波之後，3戰取得2勝1負排小組第2位，落後5戰全勝嘅蘇格蘭9分。