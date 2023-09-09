C朗狂躁飛剷門將　下仗大戰停賽

周六(9日)凌晨歐國盃外圍賽J組，葡萄牙作客以1比0小勝斯洛伐克，保持5戰全勝兼不失球，中場般奴費南迪斯射入全場唯一入球做英雄，但佢嘅前曼聯隊友C朗就失威，冇入波亦冇助攻，更因為粗野飛剷對方門將杜巴夫卡，被球證出示黃牌，累積夠牌數，需要停賽1場，無緣下仗主場對盧森堡，可以提早返沙特阿拉伯備戰聯賽。

葡萄牙球星如雲，包括C朗以隊長身份正選上陣，但球隊整體發揮欠佳，斯洛伐克上半場創造唔少威脅，包括前鋒舒蘭斯射門中柱彈出。葡萄牙避過一劫，果然有後福，43分鐘由般奴費南迪斯窄角度射入打開紀錄。

身為首席射手嘅C朗入球慾非常強，但腳頭無靈，6次射門只有3次中目標，錯過2次黃金機會，踢到62分鐘，佢唔收腳，飛剷門將杜巴夫卡，踢中對方胸口同面部，動作非常肉酸，唔少輿論認為證球應該出示紅牌趕佢出場，C朗最終只係食黃牌，但仍然因為已經喺歐國外累積3張黃牌，需要自動停賽1場。

賽後C朗喺社交網話，今場非常難踢，獲得重要勝利，球隊仍然無敵。葡萄牙排J組榜首，同樣榜領先第2位斯洛伐克及第3位盧森堡5分，下仗迎戰盧森堡，亦屬於關鍵之戰，但C朗停賽，難免影響士氣。