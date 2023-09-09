祖高域創紀錄闖美網決賽　艾卡華斯意外出局

塞爾維亞球王祖高域爭取捧走紀錄性的「24貫」再走近一大步，周五在美網準決賽盡顯強勢以直落三盤淘汰美國新星，時隔一年重返美網後即闖入決賽，並再次創出一系列紀錄；而其爭標最大攔路虎的上屆盟主艾卡華斯，意外出局，令祖高域於周日改寫網壇歷史的機會率再提高。

36歲的祖高域去年因無種新冠疫苗被拒入境美國，無緣參加美網，而今年重返紐約仍然保持強勢，周五在四強以6比3、6比2、7比6(7比4)擊敗20歲的美國新星舒露頓，生涯第10次躋身美網男單決賽，並且是他職業的第36次大滿貫決賽，成為了闖入大滿貫決賽次數最多的球手。

在最新的世界排名將取代艾卡華斯，重奪世界一哥之位的祖高域，在美網躋身決賽後，令他今季在全部四大滿貫都躋身決賽，也是繼2015及2019年後第三次完成這個紀錄，追平了已退役的瑞士天王費達拿的紀錄，並列歷史第１。

至於另一場準決賽的戰果則令球迷有點意外，上屆冠軍的西班牙小天王艾卡華斯，與前世界「一哥」俄羅斯的麥維迪夫激戰4局後，以6比7(3比7)、1比6、6比3、3比6落敗，並宣告衞冕失敗，而麥維迪夫則是第3次躋身美網男單決賽，將與塞爾維亞球王爭標，試圖阻截祖高域爭取第24貫的好夢。

他們過去曾於2021年美網決賽相遇，當時麥維迪夫就贏得了他至今目前唯一的大滿貫錦標。麥維迪夫賽後坦言:「要挑戰一位擁有23個大滿貫的對手，而我只有擁有一個，要在這裡贏他，唯一方法就是比自己做得更好，我希望可以再一次。」