麥湯米尼1射1傳做英雄　坦哈格睇到嗎？

周六(9日)凌晨歐國盃外圍賽A組，蘇格蘭繼續有神勇演出，作客以3比0大勝塞浦路斯，以5戰全勝力壓西班牙，高居榜首之位。中場麥湯米尼今仗演出光芒四射，頂入1球及1次助攻，成為贏波英雄，網民紛紛叫曼聯領隊坦哈格睇清楚麥湯米尼表現，應該重用佢打救紅魔鬼。

開賽6分鐘，蘇格蘭就打開紀錄，由伏兵門前嘅麥湯米尼頂入空門，僅過10分鐘，蘇格蘭透過罰球組織攻勢，由中堅樸迪奧斯射入成2比0。司職防中嘅麥湯米尼突然以右翼姿態出現，一輪快放之後，橫傳畀麥甘尼射入，上半場已經領先3球，輕鬆全取3分，領先第2位西班牙9分，但踢多2場。

麥湯米尼喺曼聯長坐冷板，但返到國家隊有精彩演出，成為焦點人物，蘇格蘭領隊史堤芬奇勒話：「我有同麥湯米尼傾過，情況同上季一樣，佢喺球會上陣時間少，但都需要努力操練，把握每次上陣機會，盡力做到最好。」麥湯米尼今屆歐國外已有6球進帳，竟然同2位射手賀蘭特、盧卡古睇齊。

麥湯米尼今季僅為曼聯上陣2次，而且都係85分鐘之後入替，曾經多次傳出紅魔鬼主帥坦哈格有意出售佢，但最終都未成事。曼聯近3場英超輸2場，唔少網民及曼聯球迷呼籲坦哈格應該畀多啲機會麥湯米尼上陣，可能幫到球隊重回正軌。