港超聯　友賽省兩粒！曾昭達：保利臣會愈踢愈好

為準備月中（16日）主場對傑志的大戰，理文周六（9日）早上假將軍澳足球訓練中心(FTC)與東方拍跳，結果憑保利臣和基華尼頓各入兩球，以4比1獲勝。對於陣中幾位鋒將，自亞冠盃外圍賽後一直保持佳態，理文主帥曾昭達表示安慰，並預言保利臣在完全適應後，將會產生更大的作用。

適逢國際賽期，多支港超球隊均有約戰友賽，以保持比賽狀態，周六（9日)除有深水埗與冠忠南區於石硤尾公園拍跳外，還有在FTC上演的理文對東方。「兩邊都有球員入香港隊同U23，人腳不整嘅情況下，友賽目的都係Keep住啲狀態，戰果並唔重要，最重要係見到班球員狀態同體能都冇走樣。」曾昭達表示。

被問到會否擔心國際賽期後即要硬撼傑志，「達Sir」謂：「上一周聯賽輪空，跟住到國際賽期，前前後後休戰咗差唔多3個星期，話冇影響就係呃人嘅。但啱啱打大風搞到有一日聯賽踢唔成，就令傑志都要面對同樣嘅情況，所以唔使亦冇得擔心咁多。」

是日友賽保利臣和基華尼頓各建兩功，「達Sir」表示對新舊鋒將的磨合進度感到滿意，有信心球隊的入球能力和進攻瓣數，可以與日俱增。「基華尼頓同艾華頓嘅個人能力都好高，而新加盟嘅3位中前場外援，特別係保利臣都屬於好好夾嘅球員，只要再夾熟啲，產生嘅化學作用將會愈嚟愈大，大家都努力向呢個目標進發當中。」「達Sir」特別點名提到保利臣：「佢技術好全面，閱讀賽事嘅能力好高，佢在陣可以令基華尼頓同艾華頓有更加好嘅發揮。只要佢完全適應到天氣、球隊戰術，同埋港超嘅比賽節奏，佢產生嘅作用會更大，將會愈踢愈好。」