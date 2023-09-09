美國倒灶出局　德國首次殺入世界盃決賽

周五（8日）籃球世界盃，德國在3人得分超過20分下，以113：111扳倒美國，隊史首次殺入決賽，將於周日晚上8時40分對決塞爾維亞。

美國上屆世界盃只得第7，創下隊史最差成績，今屆沒有大牌球星坐鎮，曾於小組賽不敵立陶宛，埋下隱憂。相反德國未嘗敗績，以6連勝晉級4強，朝著隊史首座冠軍進發，論決心、士氣都有過之而無不及。

德國開局已火力全開，單節射入4球三分，一度領先10分。美國靠著Anthony Edwards和Austin Reaves反超前，但防守漏洞百出，半場領先60：59。換邊後，德國打出一段17：8的攻勢。雖然Anthony Edwards在最後3分鐘轟入關鍵三分，加上Austin Reaves兩罰全中，追剩1分差，但舒洛達和Andreas Obst接連得分，為德國鎖定勝局，隊史首次殺入決賽，將與塞爾維亞爭冠。

德國有3人得分超過20分，Andreas Obst攻入全場最高的24分，Franz Wagner取得22分，Daniel Theis貢獻21分7籃板。

美國方面，Anthony Edwards和Austin Reaves分別取得23分和21分。對於連續兩屆無緣決賽，主教練卡爾表示：「這項運動近30年已全球化，變得更具挑戰，這已不是1992年了，要贏得世界盃或奧運並不容易。」