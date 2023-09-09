翱翔易名為247足球會征戰甲組　班費7位數

247足球會即將在今季首戰女子甲組聯賽，業務及發展總監Frankie、主教練劉學銘、助教黎耀昌，連同球員曾浩恩、曾麗嶶、梁濼妍，以及香港女足首位全職外援比雅達斯華（Beatriz Da silva），周六（9日）率先會見傳媒，並透露來季組軍方向和目標。

上季乙組冠軍翱翔足球會，今季易名247足球會參戰甲組，業務及發展總監Frankie透露球隊班費為7位數，當中簽入了2位巴西籍外援比雅達斯華、史提芬尼加比奧（Stefani Cabral），為香港女足史上首次，惟後者稍後時間才抵港，而球隊同時又羅致港隊中場曾麗嶶，以及前傑志翼鋒曾浩恩等具備甲組經驗的本地球員，目標爭奪「亞冠盃」席位。對於首次與外援同隊，曾麗嶶坦言十分興奮：「唔止我哋，相信大家都好期待同驚喜，希望提升到女足水平。佢哋好硬淨，9成唔夠撞，同埋態度好好，比本地球員更加有要求。」

至於主教練劉學銘則指已開操1個半月，有信心可以帶領球隊爭取好成績，惟承認需要更多時間磨合：「始終新球隊，一部分球員乙組升上嚟，另外就係由其他甲組球隊加盟，再加幾個新外援，都需要啲時間。唔似男仔隊日日練，短時間內要灌輸好過戰術上嘅嘢，係一個幾困難嘅任務，但慢慢開始成形，踢法大致上係用多啲波，同埋喺前場逼搶多啲。」除此之外，「學銘」又不忘大讚陣中外援比雅達斯華的表現：「暫時達到球隊要求，大致上都稱職，佢可以提升我哋嘅防守強度。」

比雅達斯華檔案：

姓名：Beatriz Da silva

國籍：巴西

出生日期：1989年12月6日（33歲）

身高：1米57

司職：防守中場