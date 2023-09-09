VVD加刑停賽多1場　無緣對狼隊

利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)上月底英超對紐卡素，被球證出示紅牌趕出場，由於呢位荷蘭國腳當時一度拒絕離場，並出言侮辱球證，英足總經過調查後，決定判罰VVD停賽多1場，並罰款10萬鎊(約98萬港元)，換言之9月16日晚英超利物浦作客狼隊，華基爾雲迪積克將繼續坐波監。

華基爾雲迪積克該仗踢跌單刀嘅紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克，被罰紅牌，呢種技術性犯規原本只係停賽1場，佢已缺陣上仗英超對阿士東維拉。不過，由於VVD當時反應過激，對球證出言不遜，英足總介入調查後，發表聲明指雲迪積克已承認作出不當行為，並以侮辱性言語鬧球證，依例向佢加刑停賽多1場，罰款10萬鎊。

華基爾雲迪積克透過社交網表示接受處罰，仲話效力利物浦以來首次領紅牌，自己當時太衝動，已向球證道歉，要向前看。早前有消息指VVD可能被加刑3場，依家只係停賽多1場，已經係不幸之中嘅大幸，難怪佢欣然接受。

華基爾雲迪積克現時正在為荷蘭出戰歐國盃外圍賽，上仗協助球隊大勝希臘3比0，將於周一(11日)凌晨作客愛爾蘭，由於佢無緣下仗英超對狼隊，踢完國際賽可以抖一抖。