時隔5年再闖英式球壇　溫家琪今季雙線出Cue

曾經在英式桌球世界排名第5的溫家琪，幾年前由英式轉打美式，成為香港女子美式桌球第一人，今季她再有新挑戰，拍住「四眼Cue后」吳安儀等回歸英式球壇爭逐，但繼續會在美式桌球球打拼，試圖雙線發展。

溫家琪回歸英式球壇的今季第一擊，將會到英國列斯在女子全英賽亮相，世界女子桌球（WWS）官網日前都特別出Post歡迎這位香港名將再次在職業球壇爭逐:「我們很興奮前澳洲公開賽亞軍溫家琪會參加本月列斯的全英賽，熱烈歡迎她回歸，這位前世界第5的球手，自2018年後首次回到巡迴賽，我們非常期待。」

對於再次在英式球壇爭逐，家琪坦言緊張及興奮:「近幾年世界各地的女子球員水平提升了很多，而我自己好幾年無打英式比賽，暫時不敢有太大的期望，現時個人技術也混合了不少美式的元素，未知對回歸英式的整體表現會否有幫助，很想透過正式比賽感受一下。」家琪過往與吳安儀曾經在女子世界桌球錦標賽贏得女雙冠軍，她很開心可以與昔日一班隊友一齊比賽:「今次去英國先想重拾一下以前英式比賽的感覺，過去幾年在美式單打獨鬥，這次可以與安儀及其他隊友一齊比賽，還可以與多年沒見的外國英式朋友相聚，真是很興奮。」

儘管重返英式桌球壇，但家琪仍會保持美式桌球的比賽，所以今季預計會比較忙碌，「我想試下雙線發展，雖然香港暫沒有球員試過，我覺得兩者都有發展空間。」跟據未來幾個月的比賽安排，家琪9月中會飛到英國出戰全英賽，10月則到奧地利轉戰世界女子美式10號球錦標賽，11月或到多哈參加 IBSF世界業餘女子英式6個紅球及15個紅球賽事，然後計劃到美國出戰世界美式男女混合隊際賽，賽程已排得滿滿。