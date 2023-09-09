時隔9年再來港爭標　史密夫：要處理未完成任務

去年贏得英國公開賽冠軍的澳洲名將史密夫（Cameron Smith），將會再度來港爭逐11月舉行的香港高爾夫球公開賽，他日前接受越洋訪問時表示期望可在粉嶺球場爭嚐捧盃滋味。

這位澳洲球星將與衞冕冠軍的同胞奧爾斯比（Wade Ormsby）等球員一起參賽，而現年30歲的他是繼2014年後再次來港，當年他以並列第9完成賽事，他接受訪問稱:「我期待回來處理一些未完成的任務。」

「很興奮，已經有８、９年沒有到來，香港哥爾夫球會的粉嶺球場是我很喜歡的場地之一，這裡可以讓你搶分，但它也會反咬你一口，我已迫不及待想飛到香港，並希望可以爭取勝利。」目前，史密夫在今年的LIV高球賽季已取得統治的地位，贏得了兩個冠軍，累積獎金超過100萬美元，今次捲土重來期望可承着多年來澳洲球員在香港的優勢，爭嚐捧盃滋味。

事實上，歷年來在粉嶺球場封王的澳洲球星多不勝數，包括諾曼（Greg Norman）、湯臣（Peter Thomson）、拿高（Kel Nagle）、亨特（Scott Hend），以及賽事闊別四年後復辦之際，再度回歸衛冕的兩屆盟主奧爾斯比。

香港高爾夫球公開賽是史密夫首個參加的亞巡賽國際系列賽，他坦言一直都有關注:「國際系列賽已經在世界不同角落，有些地方的觀眾可能過去未見過職業賽，所以這是一個非常獨特的機會，而國際系列賽對球員來說也很特別，我認為整個賽季每個人都在追逐夢想，我與澳洲的拍檔們都希望有個優異的賽季。」

今屆香港公開賽將於11月9至12日在香港哥爾夫球會上演。史密夫的行程上，在香港賽事後將會回家，直飛布里斯班，他期望集中備戰接着一周的澳洲公開賽外，也想有一個短暫假期，讓他釣釣魚，為應付未來比賽前「叉電」。