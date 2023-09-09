新帥省招牌　意大利半場大穩

歐國盃外圍賽C組，傳統勁旅意大利作客北馬其頓，意大利新領隊史巴列堤首仗領軍，呢位「光頭名帥」崇尚進攻足球，必定積極搶攻，爭取打響頭炮。由於客W太熱冇肉食，以意大利近6仗上半場總入球全開2球或以上嘅走勢，不妨再追中位數1.5球嘅半場大。（周日凌晨2時45分開賽）

率領意大利捧上屆歐國盃冠軍嘅文仙尼早前辭職，轉工執教沙特阿拉伯，史巴列堤接手領軍，佢教波功力不在文仙尼之下，上季更協助拿玻里奪得意甲冠軍。史帥最為人津津樂道之處係採取主攻戰術，並且擅於變陣，相信可以為意大利注入更進取踢法。特別係意軍現時僅排小組第3位，急需要搶分爭入前2位奪取出線資格，今仗更加不容有失

不過，意大利主攻嘅同時，防線難免會比較空虛，加上後防人腳出現較大變化，老將邦路斯落選，新組合有待建立默契，可能會失波。

北馬其頓曾於上年3月世界盃外圍賽附加賽爆冷擊敗意大利，並唔可以睇小，雙方近3次交鋒，北馬其頓取得1勝1和1負，並且都可以喺意大利身上取得入球，具備一定反擊力，半場大值博。

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