香港隊　安帥：米高有望擔正鬥汶萊

香港男子足球代表隊周六（9日）於將軍澳足球訓練中心復操，備戰周一（11日）主場迎戰汶萊的友賽。主教練莊恩安達臣透露日前獲補選成為「大港腳」、目前效力德丙球會恩高斯達特的米高（Michael Udebuluzor），有機會正選披甲，並指米高屬很有天分的球員，能增強港隊的實力。

足總周五（8日）宣布安永佳提前離隊，並補選已取得特區護照、前晨曦前鋒哥連斯之子米高，他表示成為港隊一份子對其意義重大，盼望為球隊取得「士哥」：「我好鍾意香港，好想代表呢個城市踢波；同埋前鋒嘅責任就係入波，呢個係我畀自己嘅要求，希望嚟緊嘅友賽就有表現。」

此外，現年19歲的米高6月已曾隨港隊操練，他表示了解球隊踢法，相信適應問題不大：「球隊踢法注重用波，最近幾場都製造咗好多機會，呢種踢法我好鍾意。」米高亦指家人在周一(11日)會入場觀戰，屆時會好好享受自己的地標戰，盡情發揮。

至於「安帥」認為米高具天賦，有能力為香港隊帶來改變：「我哋識米高嗰陣，佢只得18歲，已經好有潛質，如果繼續進步，有機會挑戰更高水平嘅聯賽，我都聽講過恩高斯達特好想栽培佢，相信佢可以改善到港隊嘅不足。」