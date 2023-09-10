U23亞盃外　港隊吞烏茲別克10蛋　錄兩連敗

港隊U22周六（9日）繼續遠赴烏茲別克，出戰2024「U23亞洲盃」外圍賽E組第2輪分組賽，於Jar體育場面對上屆亞軍烏茲別克。港隊半場已落後3球，易邊後再失7球，最終慘吞烏茲別克10蛋，分組賽錄得2連敗，周二（12日）晚上會惡鬥阿富汗。

港隊今仗陣容有4個變動，後衞葉卓文、兩名中場劉君正、林樂賢，連同翼鋒李樂謙復任正選。門將續由伍瑋謙把關，劉家喬、余在言則負責攻堅。而趙聡悟、黃皓雋及曾以行3位，擁有大港腳經驗的球員先列後備。

烏茲別克首仗8比1大炒阿富汗，港隊面對這支勁旅6分鐘已失守，尤拉庫茲耶夫右路傳中，諾域查耶夫門前鏟入，烏茲別克領先1比0。25分鐘烏茲別克再下一成，法伊祖拉耶夫強行突破後再抽射得手。3分鐘後宏愷志禁區內犯手球，十二碼由奧迪洛夫操刀射入，烏茲別克領先3比0。補時階段，劉君正罰球直射不中目標，港隊半場落後3球。

易邊後港隊由黃皓雋入替傷出的劉家喬，但形勢未有好轉，57分鐘葉卓文禁區內踢跌法祖拉耶夫，球證直指十二碼，拉赫莫納利耶夫輕鬆射入。2分鐘後，諾域查耶夫接應拉赫莫納利耶夫傳中，近門撞入，烏茲別克遙遙領先至5比0。港隊之後換入柏拔、陳傲軒，但68分鐘再度被攻破大門，奧迪洛夫左路斬入禁區，諾域查耶夫頭槌頂入。75分鐘，葉卓文門前更不慎擺烏龍，港隊落後至0比7。比賽尾段霍希莫夫頭頂腳踢「連中三元」，最終烏茲別克以10比0擊敗港隊。