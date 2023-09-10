馬古尼重演「盯隊友」經典　英格蘭連勝斷纜

周日(10日)凌晨歐國外C組賽事，英格蘭只能1比1逼和烏克蘭，分組賽連勝走勢斷纜。今季喺曼聯長居後備嘅哈利馬古尼，繼續為英格蘭正選上陣，但佢喺失波一刻重演「盯隊友」經典，騎呢走去攬住中堅拍檔馬克古希，成為球隊失分罪人。

烏克蘭今仗喺波蘭做「主場」，不過英格蘭全場控制大局，估唔到烏克蘭26分鐘全場唯一一次中目標攻門就入波，當時高路比恩卡右路突破後傳中，原本喺中路鎮守嘅哈利馬古尼，突然衝去攬住拍檔馬克古希，結果中門大開下被辛真高後上輕鬆射入。

英格蘭企穩陣腳後繼續進攻，41分鐘由基爾獲加接應哈利卡尼長傳射入，亦係佢喺英格蘭國家隊第1個入球。換邊後英格蘭繼續強攻，布卡約沙卡曾勁射中楣，但面對烏克蘭死守始終入唔到波，最終1比1握手言和。英格蘭仍以5戰4勝1和成績排榜首，烏克蘭4戰7分排第2位。

哈利馬古尼今季喺曼聯只踢過23分鐘賽事，繼續入選國家隊已經引起爭議，今場大戰仲要正選踢足全場，前英格蘭國腳艾朗連儂批評：「每次睇馬古尼比賽，佢係愈嚟愈弱，過去18個月佢根本冇足夠比賽去踢國家隊，佢已經成為眾矢之的，大家都話佢係修夫基嘅寵物，修夫基係好鍾意佢，但佢哋說服唔到球迷呢個選擇係公平。」