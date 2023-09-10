亞洲足球盛世　日本狂炒德國4比1

周日(10日)凌晨國際熱身賽出現驚人賽果，日本作客以4比1大勝德國，繼上年世界盃分組賽之後，再次擊敗呢支歐洲勁旅，賽後德國球員呆晒，唔敢相信會遭遇恥辱性慘敗。根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，德國領隊費歷克再次面臨下台危機，能否領軍出戰明年歐國盃決賽周，成為疑問。

德國身為明年歐國盃決賽周主辦國，唔需要踢外圍賽，趁國際賽檔期約戰日本交手，似乎想報番世界盃一敗之仇，點知卻遭受更大挫敗。德國今仗開賽11分鐘就失守，被日本翼鋒伊東純也窄角度射入，雖然利萊辛尼好快入波為德國扳平，但之後成為日本表演時間，伊東純也右路傳中，上田綺世射成2比1。

德國未能追和之餘，更加喺臨完場前徹底崩潰，被2位後備上陣嘅日本球員淺野拓磨、田中碧攻破大門，2個入球都係來自久保建英嘅助攻。德國遭遇自2020年11月歐國聯吞西班牙6蛋以來，近3年最大敗仗，一眾球員神情落寞，隊長根度簡更幾乎落淚。

賽後德國主帥費歷克仲死撐球隊踢得唔錯：「我認為我哋做得非常好，我仍然係最佳領隊人選。」德國自2021年8月由費歷克執教後，成績令人失望，包括上年世界盃分組賽出局，近5場熱身賽只有1和4負，難怪羅曼諾指費歷克陷入被炒危機，並問網民邊位會係下任主帥。

沙特阿拉伯聯賽今年簽入多位球星，成為全球焦點，加上日本今仗取得漂亮大勝，展開亞洲足球盛世。