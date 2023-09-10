嘉芙首奪大滿貫冠軍　感謝質疑者「火上加油」

美國「天才少女」歌莉嘉芙今日（10日）在美網決賽，激鬥逾2小時，以2：1反勝白俄羅斯球后莎芭蘭卡，在主場球迷面前，捧起生涯首座大滿貫冠軍。

準一姐莎芭蘭卡大滿貫經驗豐富，甫開局已破發，以6：2先下一城。不過，嘉芙在主場觀眾支持下，以6：3扳平盤數，來到決勝盤，更連續兩次破發，取得4：0的絕對優勢。莎芭蘭卡第五局總算「破蛋」，但失誤連連，嘉芙把握機會送出「Love Game」，以6：2勝出，贏下生涯首座大滿貫冠軍。

19歲的嘉芙是自1999年「細威」莎蓮娜威廉絲（17歲）後，最年輕的大滿貫得主，也是2017年後首個捧起美網冠軍的本土球手。「謝謝那些不相信我的人。一個月前我贏下WTA 500級冠軍，他們說我會止步於此；兩星期前我贏下WTA 1000級冠軍，他們說我到達極限了。然後我站在這裏，捧起大滿貫獎盃。」年少成名的嘉芙，一直受到高度關注與壓力，她用冠軍粉碎質疑：「他們以為在火上澆水，實際上是火上加油，讓我如今發光發亮。」

嘉芙感謝父母支持：「這是我第一次見到爸爸哭，他不想讓別人知道，但被4K攝影機拍到了。我還記得小時候爸爸帶我來美網，坐在看台上，看著大威和細威打球，能夠踏上這個舞台真是不可思議。」