安東尼喊住否認家暴　女事主轟曼聯包庇

曼聯球星安東尼馬菲奧斯「家暴案」仍然火熱，日前被巴西國家隊踢走嘅佢，首度上電視受訪回應指控，佢喊住咁否認所有暴力襲擊行為，堅持真相終有一日會出現。至於女事主Gabriela Cavallin隨即反擊，批評曼聯容許安東尼「波照踢」做法係大錯特錯。

23歲嘅安東尼被前女友Cavallin指控4項襲擊罪，近日再有多2名女子報稱被安東尼襲擊，呢位翼鋒日前接受巴西《SBT》訪問，承認同Cavallin關係唔好經常鬧交，whatsapp入面「想你死」嘅留言純粹係意氣說話，同時指Cavallin公開嘅對話內容係經過修改。

對於打女人嘅指控，安東尼就完全否認：「我100%肯定自己冇打過女友，我都有阿媽同妹妹，知道佢哋如果被打係咩感受，所以我肯定唔會咁做。」對於被巴西國家隊踢走，安東尼表示：「我好難過，為巴西比賽係我嘅夢想，希望真相大白後我可以再為巴西效力。」

見到安東尼上電視「賣慘」，Cavallin亦不甘示弱，周日(10日)接受英國《太陽報》訪問再次發炮：「好難相信曼聯咁大間球員，有咁多專業人士管理，竟然會作出包庇行為，安東尼面對指控，點解可以生活如常、繼續踢波？我唔理安東尼有幾出名同幾有地位，如果曼聯對佢嘅隊友(格連活特)作出處分，點解安東尼會唔同？我唔會放棄，一定要佢承擔責任。」