箭頭大翻身　荷蘭熱Ｗ愛得過

歐國外B組關鍵戰，愛爾蘭主場火併荷蘭。愛爾蘭冇咗超新星艾雲費格遜，攻力大減；荷蘭上仗大勝士氣好，箭頭韋格賀斯更重拾射門鞋，加上近期作客表現特醒，為爭出線今仗必定搏盡，客勝有計。（周一凌晨2時45分開賽）

愛爾蘭喺B組頭4仗只得1勝3負，唯一勝仗係贏弱旅直布羅陀，超新星艾雲費格遜嗰場亦有進帳。可惜呢位白禮頓前鋒已因傷退隊，冇咗佢愛爾蘭攻力更為疲弱，包括上仗全場捱打下淨吞法國兩蛋。事實上，愛爾蘭本身就欠缺強攻本錢，依家冇埋艾雲費格遜，就算有地利亦不宜高估。

荷蘭自朗奴高文回巢執教後，一直備受抨擊，尤其佢大大聲話要重拾「橙軍」進攻足球傳統，點知換來喺B組首輪吞法國4蛋嘅慘劇，之後歐國聯亦只得「梗頸四」，畀人笑佢不自量力。好彩荷蘭喺呢組連贏兩場，其中上仗迎戰希臘，朗奴高文改用3-4-2-1陣式，最終大勝3比0，加普同韋格賀斯齊齊破今季正式賽事入球荒，信心倍增，右翼衞杜費斯亦兩度交出助攻，表現對辦。

睇番B組除法國一枝獨秀外，荷蘭同希臘一樣有6分，只領先愛爾蘭3分，「橙軍」踢少一場下，爭取頭兩位出線稍佔上風，今仗3分志在必得。加上荷蘭近4仗作客獲3勝1負，包括擊敗波蘭同比利時，絕對唔會放過愛爾蘭，熱捧客勝。

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