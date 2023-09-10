香港隊　勢將上演地標戰　米高：想勁過老竇！

香港男子足球代表隊將於周一（11日）國際足球友誼賽，坐鎮香港大球場對汶萊，其中日前正式入籍的前晨曦前鋒哥連斯之子米高（Michael Udebuluzor），有望正選上演地標戰，他希望能夠超越父親的成就。

哥連斯球員時期在本地賽事入球頻頻，令人留下深刻印象，如今其子有機會在香港足球留下印記，不過米高未有感到太大壓力，更盼望超越父親的成就：「我知老竇以前喺香港有幾威水，但我想比佢做得更加好，同埋好多屋企人都喺呢度住，所以代表港隊踢波對我嚟講好特別。」米高又指申請特區護照前，曾經諮詢父親意見：「揀入籍香港，絕對唔係容易嘅決定，但爸爸話呢個係正確嘅選擇，係時候要寫低屬於自己嘅故事。」

港隊目前已錄得6場不勝，當中僅入兩球，其中1球為烏龍球，令不少球迷對球隊攻力感到擔憂，但米高自信能夠作出貢獻：「我睇咗球隊之前對越南同柬埔寨嘅比賽，其實大家踢得唔錯，只係最後1腳要做好啲，我會盡力幫港隊攞到『士哥』，爭取勝利。」此外，米高與艾華頓有機會合作，他形容艾華頓具備速度，希望盡快與他擦出火花。