香港隊　回師香港大球場變陣強攻汶萊

備戰世盃亞洲區外圍賽及亞洲盃決賽周的港隊，周一（11日）回師香港大球場，與汶萊進行國際足球友誼賽。繼艾華頓之後，港隊近日再補選的另一名新入籍前鋒米高，今場有望在主場球迷面前演處子戰，港隊變陣後攻力能否有提升，球迷拭目以待。（港台電視32周一晚上8時直播）

港隊於9月國際賽期首戰，在先入球情況下最終作客被柬埔寨逼和1比1，近6場賽事不勝，港隊主教練莊恩安達臣認為上場戰果，未有對球隊士氣造成影響，但希望港隊今場表現能有改善：「我哋希望贏得所有比賽，港隊對柬埔寨一戰下半場踢得唔好，畀對手有反擊機會，絕對唔係今場對汶萊我哋想交出嘅表現。」近日本港受暴雨侵襲，香港大球場草地情況令人關注，港隊賽前官方操練亦改在將軍澳足球訓練中心進行，「安帥」就相信大球場情況問題不大。

繼上場斬獲入球的艾華頓之後，港隊大軍再迎來新面孔米高，「安帥」對這位19歲新入籍前鋒的表現感期待：「米高擁有其他香港球員冇嘅特質，佢速度快，喺前場停到波，而且射門能力出色，過往經常入到波，希望佢可以幫港隊做到同樣嘅嘢。」他透露今場正選陣容將有變動，至於上場缺陣的茹子楠已經復操，今場有望重返大軍名單。

6月對越南的友賽首度為「大港腳」上陣的謝家榮，周一（11日）有望再正選披甲，他對教練團的信任表示感激，盼望為球迷帶來勝利：「喺香港大球場踢波嗰感覺好特別，如果聽日有機會上陣，我一定會努力喺主場球迷面前贏番場波，而且爸爸同媽咪聽日都會入場支持，希望可以令佢哋感到驕傲。」

正為世盃亞洲區外圍賽備戰的汶萊世界排名第190位，去年年底於東南亞足球錦標賽4戰皆負分組賽出局，上周再與馬拉西亞聯賽球隊沙巴拍跳，以1比3不敵對手。今次汶萊大軍陣容有13名球員，來自於新加坡超級聯賽征戰的DPMM，其中20歲中場哈基米今季於新超攻入11球，連續兩個月贏得最佳年輕球員獎，表現值得留意。

汶萊主教練甘比仙奴出席賽前記招時，指出陣中大部份球員皆效力業餘聯賽，但強調不會因對手強勁而全軍退守：「呢場係汶萊2023年第一場正式賽事，如果我哋過去幾個國際賽期有安排到比賽，世盃外備戰情況會更好；我哋嘅球員狀態一般，因為隊中大部份都係業餘球員，球場外都有正職，但聽日球隊唔會齋防守，我哋知道點去進攻。」

港隊預計陣容

19.謝家榮

3.徐宏傑 2.梁諾恆 5.艾里奧 13.陳晉一

8.陳俊樂 6.黃洋 16.陳肇鈞

11.艾華頓 9.米高 22.孫銘謙

國際友誼賽：港隊 vs 汶萊

日期: 9月11日 (周一)

時間: 晚上8時正

地點: 香港大球場

票價: 正價票 $160, 特惠票 $40