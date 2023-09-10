C朗接班人變水貨？干卡路要趁國際賽翻身

葡萄牙巨星C朗停賽，無緣周二(12日)凌晨歐國盃外圍賽主場對盧森堡，領隊馬天尼斯好大機會派出正宗9號仔干卡路拉莫斯擔任正選，呢位22歲前鋒喺上年世界盃表現一鳴驚人，但今季轉投巴黎聖日耳門(PSG)後卻啞火，被嘲諷係「水貨」，今仗正好趁機打翻身仗，證明實力。

干卡路拉莫斯上季為賓菲加各項賽事上陣47場入27球，並於世界盃決賽周16強對瑞士，射入3球及1次助攻，一戰成名，被譽為C朗接班人，一度成為曼聯、拜仁慕尼黑等大球會爭奪目標，最終上月初以先借後買方式轉投PSG，估計身價達8,000萬歐元(約6.7億港元)。

不過，干卡路拉莫斯入「門」後，變成腳頭無靈，首2次法甲上陣都以正選踢足全場，但冇入波亦冇助攻，間接導致PSG連續失分。反觀干卡路拉莫斯缺陣對朗斯，以及上輪法甲對里昂擔任後備，PSG都贏波，被網民嘲諷係「水貨」、「黑腳」，承受壓力愈來愈大。

干卡路拉莫斯承認需要時間同PSG隊友磨合，會冷靜面對批評，幸好佢同國家隊隊友早已經建立默契，有利佢今仗爭取入波，希望打破入球荒，重拾射門觸覺。