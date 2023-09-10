秋季帆船賽維港上演　逾600名帆手較量

「鳳凰號」在開鑼賽日交出一張亮麗的成績表，最終在組別稱霸。（相片由香港遊艇會提供）

香港遊艇會的開鑼賽 ─「寶馬秋季帆船賽」，今日(10日)於維多利亞港上演，為2023-2024年帆船賽季揭開戰幔。經歷漫長的暑假後，維港千帆並舉的場面重現。賽事錄得近90 艘分別來自七個統一級別、Sportsboat以及大船級別的賽船，近600名帆船運動員在維港同場較量。

開鑼賽原本設三場賽事，周六為首場，周日為次場及尾場賽事。惟受周末海葵殘餘環流帶來極端天氣的影響下，賽會為為安全起見縮短賽事，只設今日兩場賽事。天文台於今日早上發出黃色暴雨警告訊號，首場賽事延至上午11時35分開始，尾場賽事緊接首場賽事完結後立即展開。賽事起點設於九龍灣一帶，賽道主要在九龍灣，紅磡及筲箕灣一帶以繞泡賽形式舉行。

兩艘以性能高及速度快的職業賽船TP52型帆船，分別為「Happy Go號」及「鳳凰號」均出戰開鑼賽。前者首次亮相為今年四月舉行的離岸賽，今日再度於維港亮相，實為第一次出戰本地賽事。「Happy Go 號」精英雲集，船上十四名帆手至少有四名為前港隊帆船運動員，當中包括王傲文、羅逸峰及謝劭傑等。「鳳凰號」則為積極培育帆船新手，本賽季首場賽事即大派新人上場。船上十三名船員，只有四名是資深帆手，其餘均是華洋滙聚的帆船新鮮人。

比賽一開始時，「Happy Go號」因出現狀況而遲了起航，變相「輸在起跑綫」，「鳳凰號」則先拔頭籌，首場賽事即佔盡優勢。「Happy Go號」船隊實力不容小覤，眾船員調整過後，第二場賽事急起直追，扳回一城；類計兩場賽事成績，最終榮獲組別亞軍。「鳳凰號」隊伍在兩場賽事中表現穩定，即使船上滿載新帆手仍初出即勝，在其帆船組別稱霸。