德國破天荒怒炒領隊　10大候選新帥曝光

明年將以主辦國身份舉辦行歐國盃嘅德國，周日(10日)熱身賽1比4慘敗日本腳下後，同日破天荒宣布將領隊費歷克炒魷，成為德國史上第1位被炒嘅主帥。距離歐國盃只得9個月，德國足總亦火速物色新帥，《圖片報》率先公開10大候選人名單，包括拿高斯文、施丹、尹戈爾等頂尖教頭悉數在列。

費歷克2年前挾拜仁慕尼黑「3冠王」主帥身上執教德國，但佢引入嘅新戰術改革明顯唔Work，上年卡塔爾世盃落得分組賽出局，今年球隊狀態持續低迷，近5場熱身賽1和4負，輸畀日本後德國足總決定痛下殺手，費歷克亦成為德國自1926年設立領隊一職後，第1個以被炒魷離職嘅主帥。

德國《圖片報》爆料，足總已經定下新帥10人候選名單，包括拿高斯文、施丹、尹戈爾、高普、奇連士文、馬圖斯、森馬、高路斯、禾拉同格拉斯拿，當中又以拿高斯文為大熱門。36歲嘅拿高斯文今年3月被拜仁慕尼黑辭退教練職務，不過佢同拜仁嘅合約仍未解除，意味德國足總仍要同拜仁傾「轉會」。

其他人選方面，法國傳奇施丹靜待2年仍未出山，德國要遊說佢接手有一定難度，反而荷蘭名帥尹戈爾就放風考慮接手：「正常嚟講我唔會再教球會，但如果有一個好吸引嘅國家，或者我會考慮。」72歲嘅尹戈爾曾執教拜仁慕尼黑2年，對德國足球唔會陌生。

至於利物浦領隊高普，據報係德國足總嘅「夢想人選」，不過高普早前已經表明效忠利物浦，唔會係德國國家隊短期內實現嘅目標。德國周三(13日)熱身賽對法國，總監禾拉將會暫代領軍，辛度華拿就會擔任助教職務。

德國候選新帥名單：

拿高斯文(拜仁慕尼黑)

施丹(自由身)

尹戈爾(自由身)

高普(利物浦領隊)

奇連士文(南韓領隊)

馬圖斯(自由身)

森馬(多蒙特顧問)

高路斯(自由身)

禾拉(德國國家隊總監)

格拉斯拿(自由身)