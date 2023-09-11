祖高域奪美網冠軍成就「24貫」 　即場獻給高比致敬

塞爾維亞球王祖高域周一在美網男單決賽以強勢擊敗俄羅斯的麥維迪夫，時隔5年再次在紐約捧走冠軍獎盃，並將生涯大滿貫改寫至紀錄性的「24貫」，超越了細威紀錄，成為公開賽年代史上最多「貫」的球手，賽後他特別穿上印有「24」字樣及與高比拜仁合照的T恤，將冠軍獻上已故NBA傳奇巨星，場面感人。

36歲的祖高域以大熱姿態奪走男單冠軍，以直落三盤6比3、7比6(7比5)、6比3擊敗3號種子的麥維迪夫，生涯第4度贏得美網冠軍，同時也是他生涯第24個男單大滿貫，在男子網壇領跑之外，超越了細威（23貫）成為公開時代網壇贏得最多大滿貫數目的球手，也追平了女網傳奇Margaret Court的成績，她在24項大滿貫冠軍當中有「13貫」是在非公開賽時代奪得。

「我從來沒想過會在這裡跟大家講關於24個大滿貫，我無想過會成為事實。」在最新世界排名將重登「一哥」位置的祖高域，也是自公開賽時代（即1968年）以來最年長的美網男單冠軍，「但在過去幾年，我覺得自己有機會來了，我有機會創造歷史，如果它出現，為何不捉住它?」

贏得奠定勝一分之後，去年因無接種新冠疫苗被拒入境的祖高域頗為平靜，直至與麥維迪夫及主裁判握手後，他才丟掉球拍、高舉雙手回到球場中央接受球迷的祝賀，他跪在地上掩面並激動落淚。其後，他與家人慶祝後，在球袋拿出一件背後印着「24」、前面印上祖高域與高比拜仁合照的Ｔ恤，他穿上這件T恤後向天空送上飛吻，似是獻給在天堂的高比拜仁，並以「24貫」向好友致敬。