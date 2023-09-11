港協抵杭州未獲亞組委恢復港籃資格　

港協暨奧委會今日（11日）發文回應香港男子籃球隊參加杭州亞運資格事件，指港隊亞運代表團團部人員抵達杭州，聯繫亞運組委會，雖已作最大努力，但仍無法更改港籃將不能參賽的局面。

文章內容指，「港協暨奧委會經中國香港籃球總會知悉5人男子籃球項目港隊並不在亞運名單之內後，已一直積極與相關組織協調及斡旋。本會團部人員昨日抵達杭州為中國香港代表團作前期準備後，已馬上與相關人員聯繫，並獲杭州亞運組織委員會（杭州亞組委）確認，中國香港男子5人籃球隊未能獲得參加今次杭州亞運的資格。

期間本會一直作出最大努力，對於未能成功爭取得男子籃球港隊參與亞運的資格表示遺憾，稍後會將這結果通知相關團體及隊伍。」

以上港協的聲明只指出結果，卻未有解釋亞組委為何突然取消港籃的參賽資格。事實上，籃總按程序向港協提交球員名單，而港協亦以統籌香港代表團的身份，向亞運報名。12人男子籃球員名單早已在７月公布，部份成員更獲邀出席港隊亞運授旗禮。惟賽會突然於8月取消原定的資格賽，將港籃排除在外；而在改賽制之前，連港協也未獲知會。