36歲的祖高域在美網成功奪冠，並紀錄性贏得生涯第24「貫」，其教練伊凡尼西域透露這位美網最年長冠軍得主仍有機會將紀錄再擴大，並豪言至少打到2028年！

祖高域袋走今屆美網冠軍後，不斷刷新紀錄，今季四大滿貫全部殺入決賽，除了溫網不敵西班牙小天王艾卡華斯之外，贏得其餘三個（澳網、法網及美網）錦標，累計24貫已拋離拿度的大滿貫數目兩個。

其教練伊凡尼西域對於愛徒的成就仍充滿期望，並坦言祖高域未有退役計劃，這位昔日被稱為「發球機器」的網壇名將更為愛徒跨下震驚的宣言，表示祖高域以5年後的洛杉磯奧運為目標，「祖高域計劃會爭逐2028年洛杉磯奧運，如果他能夠贏第25貫，我相信他不會說足夠，他關注每一個細節，他在場上從不開心，但有巨大的動力。」如果祖高域確實打到2028年，屆時他已經是41歲，然而這位塞爾維亞天王贏盡網壇四大滿貫，但仍欠一面奧運會網球男單金牌，未達到「金滿貫」成就，過去只在2008年北京奧運獲銅牌。

不過，如果伊凡尼西域所講屬實，祖高域在未來五年將會打破多項年齡紀錄，而事實上祖高域在賽後也坦言會繼續前進:「我會繼續前進，我的身體感覺很好，而且仍然得到人民及球迷的支持，你需要重塑自己，因為每個人都會這樣做，這是我能與20歲年輕人競爭的唯一方法；因為大多數一年有效的方法，到明年已經行不通了。」