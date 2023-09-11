網球隊派2男4女出戰　黃澤林：平常心衝亞運獎牌

左至右：王康傑、黃澤林、胡可澄及李芬。（鄧文滔攝）

香港網球代表隊周一（11日）在維多利亞公園網球主場會見傳媒，分享亞運準備進度。今屆港隊有2男4女征戰，並於本月20日到杭州備戰，而黃澤林對衝擊獎牌保持平常心，不希望被壓力影響以致失準。

港隊今屆派出黃澤林（Coleman）、王康傑、張瑋桓、李芬、王康怡和胡可澄共2男4女，出戰男女子單打，雙打和混雙，其中黃澤林/張瑋桓，以及王康傑/王康怡「兄妹檔」會參與混雙，不過張瑋桓和王康怡正身處海外，未能現身，而Coleman和王康傑，則需要出戰香港國際男子網球賽男雙決賽，較後時間才露面。

香港網球代表隊已超過60年，未能於亞運奪得獎牌，但總教練鮑毅民形容本屆代表隊，同時具備經驗及潛能，可能有所斬獲，但坦言對手實力強大，不希望對球手增添太多壓力：「Coleman今年才展開首個職業賽季，把太多期望投放在Coleman身上，對他並不公平，而且內地球手的實力相當出眾，要打敗他們殊不容易。」

談到王澤林/張瑋桓的混雙組合，會否成為香港的獎牌希望，鮑毅民直言要視乎抽籤形勢再作判斷：「以我所知賽事不設季軍戰，只要打入4強就能取得獎牌，如果能夠抽好籤，可能到8強才要面對實力強大的組合，而且雙打賽事的變數極大，隨時有驚喜。」

Coleman今年6月在職業巡迴賽突尼斯F29站奪冠，成為首位贏得男子職業賽錦標的香港球手，其後在世大運混雙勇奪銅牌，是日較早前在香港國際男子網球賽，男單和男雙穿金戴銀。他受訪時指在世大運斬獲銅牌，令信心有所提升：「在世大運混雙取得獎牌，代表自己在團體賽都有能力爭取獎項，令我對往後的賽事更期待。」即將渡過生涯首個亞運 的Coleman又稱，能夠參加這個大賽感覺非常特別：「小時候看着其他前輩參加亞運，如今我終於有機會代表香港出戰這些大賽，自然十分興奮。」

杭州亞運因新冠疫情影響延期1年，Coleman認為自己在這段時間有所進步，但仍對衝擊獎牌持平常心：「盡力打好每場波就得，如果想得太長遠，反而會影響發揮。」

至於球員時期曾3度出戰亞運，今次轉以女子隊教練身份參與的張玲笑言，只中在場邊觀戰較落場比賽更緊張：「世大運是我首次以教練身份出戰的大賽，當時觀看幾場緊湊的比賽時，心跳非常快，令我意識到，要成為好教練就要有『大心臟』。」

香港代表團名單

男子

王澤林：男子單打、男子雙打、混合雙打

王康傑：男子單打、男子雙打、混合雙打

女子

張瑋桓：女子單打、女子雙打、混合雙打

李芬：女子單打、女子雙打

王康怡：女子雙打、混合雙打

胡可澄：女子雙打