C朗停賽轉陣添活力　葡萄牙晒冷做大騷

歐國盃外圍賽J組，葡萄牙主場迎戰盧森堡，榜首葡萄牙整體實力凌駕對手，隊中巨星C朗停賽，令其他球員心理壓力大減，相信會踢得更加放。盧森堡近年水準有明顯進步，近3仗歐國外全勝，具備不俗反擊力，加上要爭出線，相信唔會坐以待斃。考慮到雙方近3次交鋒，總入球全開4球或以上，一於再追中位數3.5球嘅入球大。（周二凌晨2時45分開賽）

葡萄牙5戰全勝，合共轟入15球兼不失球，實力大超班，由於射手C朗上仗對斯洛伐克「染黃」，今屆外圍賽累積第3張黃牌，自動停賽1場，但佢「坐波監」對於葡萄牙反而可能係「好消息」，皆因呢位38歲老將水準走下坡，即使喺沙特聯賽呼風喚雨，但踢國際賽，立即現形，上仗錯失唔少入波機會，顯得力不從心。

C朗缺陣之下，領隊馬天尼斯可以派出干卡路拉莫斯、拉菲爾利亞奧、迪亞高祖達等當打鋒線球員，提升活力及進攻速度。而且中場般奴費南迪斯亦能夠放心做「大佬」角色，有助佢發揮，令攻勢更加銳利。

盧森堡爭出線必搏盡

至於盧森堡目前5戰3勝1和1負，同第2位斯洛伐克同得10分，為奪取前2位出線資格，肯定搏到盡。盧森堡以往被視為「魚腩」，但近年表現脫胎換骨，並喺歐國外取得3連勝，包括擊敗有迪斯高、比真歷等球星助陣嘅波斯尼亞，以及上仗贏冰島3比1，攻力唔錯，就算今仗輸畀葡萄牙，都應該有力破蛋，入球大值博。