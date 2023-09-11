李慧詩退役新動向　主持身份迎接亞運

「牛下女車神」李慧詩今年6月宣布退役，她將以另一身份參與杭州亞運，與「黑妹」葉姵延及前花樣滑冰女將馬曉晴一起擔任HOY TV嘉賓主持，直擊各項比賽。李慧詩有信心香港單車隊將於亞運再創佳績，她亦計劃於明年4月考教練牌照，繼續裝備自己。

杭州亞運將於9月23日揭幕，今屆賽事由HOY TV免費轉播，請來奧運兩面獎牌得主李慧詩、羽毛球運動員葉姵延及前花樣滑冰女將馬曉晴擔任主持。李慧詩今年6月宣布退役，她透露近月正在放假，兼職主持工作，訪問香港運動員亞運備戰情況：「退役後我重遇了很多運動員，好多都是我的朋友，所以訪問時大家都可以自在地聊天。我希望藉着我以前運動員的身份，可以問到一些特別的答案。」

李慧詩將於亞運開幕禮及單車比賽等擔任主持，她表示已逐漸適應幕前工作：「做主持要熟悉所有項目，我比較熟單車、羽毛球等，但其他項目就要做好多資料搜集。直播比賽時，我會和觀眾分享一些關於比賽心理，賽前運動員會遇到什麼狀況等等。」上屆香港單車隊於亞運勇奪3面金牌，其中兩面來自「女車神」，Sarah表示：「不要說交棒，無須因為我退役，而將拿獎牌的責任轉移給其他人，但我相信所有香港運動員都很想為香港爭光。希望他們專注備戰，不要給自己太大壓力。」她澄清未正式以教練身份加入香港單車隊，已計劃於明年4月到瑞士考單車教練牌照：「希望準備充足才為單車隊服務。」

至於前「花滑公主」馬曉晴同樣期待為市民直擊亞運比賽：「今次是我第2次擔任賽事評述，和上一次冬奧不同，亞運有一些新項目電競和霹靂舞我比較不熟，需要做更多『功課』。」對於有機會與「女車神」和「黑妹」合作，Maisy表示：「大家都是運動員，退役之後都做和運動有關的事，感受到大家對運動的熱誠，期待和她們合作！」